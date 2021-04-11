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«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Закарпаття. Фото: Укрінформ
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Закарпаття (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n153076-ukrzaliznycya-vidnovyla-ruh-poyizdiv-do-zakarpattya-spysok.htmlРакурс
«Укрзалізниця» відновила продаж квитків в Закарпатську область, поїзди почали курсувати з 11 квітня.
Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це інформують у прес-службі «Укрзалізниці».
Відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ,
- № 81/82 Ужгород — Київ,
- № 357/358 Київ — Рахів,
- № 17/18 Харків — Ужгород,
- № 15/16 Харків — Рахів,
- № 4/3 Запоріжжя — Ужгород,
- № 107/108 Одеса — Ужгород,
- № 13/14 Київ — Чоп, Солотвино — Київ,
- № 134/133 Миколаїв — Рахів,
- № 26/25 Одеса — Рахів.
Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 10 квітня вивела Закарпатську область з «червоної» зони карантину. З неділі, 11 квітня, тут діють «жовті» обмежувальні протиепідемічні заходи.
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