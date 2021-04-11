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«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Закарпаття. Фото: Укрінформ

«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Закарпаття (СПИСОК)

11 кві 2021, 10:29
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«Укрзалізниця» відновила продаж квитків в Закарпатську область, поїзди почали курсувати з 11 квітня.

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це інформують у прес-службі «Укрзалізниці».


Відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:

  • № 45/46 Ужгород — Лисичанськ,
  • № 81/82 Ужгород — Київ,
  • № 357/358 Київ — Рахів,
  • № 17/18 Харків — Ужгород,
  • № 15/16 Харків — Рахів,
  • № 4/3 Запоріжжя — Ужгород,
  • № 107/108 Одеса — Ужгород,
  • № 13/14 Київ — Чоп, Солотвино — Київ,
  • № 134/133 Миколаїв — Рахів,
  • № 26/25 Одеса — Рахів.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 10 квітня вивела Закарпатську область з «червоної» зони карантину. З неділі, 11 квітня, тут діють «жовті» обмежувальні протиепідемічні заходи.

Джерело: Ракурс


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