«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Закарпаття. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n153076-ukrzaliznycya-vidnovyla-ruh-poyizdiv-do-zakarpattya-spysok.html

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«Укрзалізниця» відновила продаж квитків в Закарпатську область, поїзди почали курсувати з 11 квітня.

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це інформують у прес-службі «Укрзалізниці».

Відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ,

№ 81/82 Ужгород — Київ,

№ 357/358 Київ — Рахів,

№ 17/18 Харків — Ужгород,

№ 15/16 Харків — Рахів,

№ 4/3 Запоріжжя — Ужгород,

№ 107/108 Одеса — Ужгород,

№ 13/14 Київ — Чоп, Солотвино — Київ,

№ 134/133 Миколаїв — Рахів,

№ 26/25 Одеса — Рахів.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 10 квітня вивела Закарпатську область з «червоної» зони карантину. З неділі, 11 квітня, тут діють «жовті» обмежувальні протиепідемічні заходи.