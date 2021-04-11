Нові зони карантину — «червоною» стала ще одна область. Фото: Версії

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Карантин в Україні посилили ще в одному регіоні — Харківську область віднесли до «червоної» зони.

Карантинне зонування 11 квітня оновило Міністерство охорони здоров’я.

У «червоній» зоні карантину перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

До «помаранчевої» зони входять Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

У «жовтій» зоні перебувають Івано-Франківська та Херсонська області.

Водночас Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 10 квітня вивела Закарпатську область з «червоної» зони карантину. З неділі, 11 квітня, в регіоні діють «жовті» обмежувальні протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 10 квітня, підхопили 12 тис. 112 людей, від ускладнень хвороби померли 235 українців.