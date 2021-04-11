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Ракурс
Перший запуск вертольота на Марсі знову відклали. Фото: НАСА

Перший політ вертольота на Марсі знову відклали

11 кві 2021, 11:06
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Запуск вертольота Ingenuity, який прибув на Марс з марсоходом Perseverance, відклали у зв’язку з можливою несправністю.

Політ мав відбутися сьогодні, 11 квітня. Запуск перенесли на 14 квітня через проблеми під час тестового запуску ротора вертольота-дрона, інформує NASA.

Під час випробувань на швидкість обертання несучого гвинта надійшов сигнал про можливі технічні проблеми.

NASA вирішило перенести перший випробувальний політ на термін не раніше 14 квітня, — йдеться у повідомленні.


Спочатку вертоліт планували запустити 8 квітня, потім — 11 квітня. Згідно з планом першого польоту, Ingenuity масою 1,8 кг підніметься на висоту 3 м і проведе в повітрі приблизно 30 секунд.

Раніше ми повідомляли, що на Марсі вертоліт Ingenuity вперше розгорнув свої лопаті, перебуваючи за межами Землі.

Джерело: Ракурс


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