Перший політ вертольота на Марсі знову відклали

Перший запуск вертольота на Марсі знову відклали. Фото: НАСА

https://racurs.ua/ua/n153077-pershyy-polit-vertolota-na-marsi-znovu-vidklaly.html

Ракурс

Запуск вертольота Ingenuity, який прибув на Марс з марсоходом Perseverance, відклали у зв’язку з можливою несправністю.

Політ мав відбутися сьогодні, 11 квітня. Запуск перенесли на 14 квітня через проблеми під час тестового запуску ротора вертольота-дрона, інформує NASA.

Під час випробувань на швидкість обертання несучого гвинта надійшов сигнал про можливі технічні проблеми.

NASA вирішило перенести перший випробувальний політ на термін не раніше 14 квітня, — йдеться у повідомленні.



Спочатку вертоліт планували запустити 8 квітня, потім — 11 квітня. Згідно з планом першого польоту, Ingenuity масою 1,8 кг підніметься на висоту 3 м і проведе в повітрі приблизно 30 секунд.

Раніше ми повідомляли, що на Марсі вертоліт Ingenuity вперше розгорнув свої лопаті, перебуваючи за межами Землі.