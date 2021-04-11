Первый полет вертолета на Марсе снова отложили. Фото: НАСА

https://racurs.ua/n153077-pervyy-polet-vertoleta-na-marse-snova-otlojili.html

Ракурс

Запуск вертолета Ingenuity, который прибыл на Марс с марсоходом Perseverance, отложили в связи с возможной неисправностью.

Полет должен был состояться сегодня, 11 апреля. Запуск перенесли на 14 апреля, поскольку возникли проблемы во время тестового запуска ротора вертолета-дрона, информирует NASA.

Во время испытаний на скорость вращения несущего винта поступил сигнал о возможных технических проблемах.

NASA решило перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля, -говорится в сообщении.



Сначала вертолет планировали запустить 8 апреля, затем — 11 апреля. Согласно плану первого полета, Ingenuity массой 1,8 кг поднимется на высоту 3 м и проведет в воздухе около 30 секунд.

Ранее мы сообщали, что на Марсе вертолет Ingenuity впервые развернул свои лопасти, находясь за пределами Земли.