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Ракурс
Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі військових під Шумами. Фото: УП

Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі військових під Шумами — Арестович

11 кві 2021, 12:37
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Володимир Зеленський, президент України, намагався провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним після загибелі чотирьох військових на Донбасі.

Після 26 березня, коли загинули відразу чотири військовослужбовці й двох було поранено, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, враховуючи Путіна, — заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

За його словами, президент РФ відмовився від розмови.


Наскільки я знаю, вдалося провести перемовини з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І наступного дня була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти, — сказав Арестович.

Нагадаємо, 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Внаслідок обстрілу четверо бійців ЗСУ загинули, двоє отримали поранення.

Джерело: Ракурс


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