Кто получит «карантинные» 8 тысяч гривен?

Украинским предпринимателям предусмотрена компенсация в связи с карантином, фото: «Голос Украины»

https://racurs.ua/n153125-kto-poluchit-karantinnye-8-tysyach-griven.html

Ракурс

Кабмин на выполнение закона № 1358-IX «Об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» принял постановление № 329 от 7 апреля 2021 года, определяющее, кто именно сможет получить компенсацию в связи с карантином.

Для получения компенсации необходимо подать заявление через Единый государственный вебпортал электронных услуг в течение 30 дней с момента внедрения дополнительных карантинных ограничений.

В заявлении на получении выплат необходимо будет указать:

ФИО;

дату рождения;

идентификационный номер;

адрес регистрации;

IBAN банковского счета заявителя;

подтверждение соответствия заявителя требованиям закона (например выписка ФЛП);

согласие на обработку персональных данных.

При этом право на получение помощи в размере 8 тыс. грн имеют сотрудники субъекта предпринимательства, у которого основным видом экономической деятельности является:

розничная торговля деталями для автотранспортных средств (КВЭД 45.32);

другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (КВЭД 47.19);

розничная торговля в специализированных магазинах компьютерной техникой, бытовыми и звуковоспроизводящими приборами (КВЭД 47.41, 47.43, 47.54);

розничная торговля в специализированных магазинах коврами, текстилем, мебелью, стройматериалами, книгами, спортинвентарем, игрушками, аудио- и видеозаписями, одеждой и обувью, цветами, часами, ювелирными украшениями, другими новыми и б/у товарами (КВЭД 47.51, 47.52, 47.53, 47.59, 47.61, 47.63, 47.64, 47.65, 47.71, 47.72, 47.76);

розничная торговля одеждой, обувью, текстильными и другими товарами на лотках и рынках, а также торговля вне магазинов (КВЭД 47.82, 47.89, 47.99);

деятельность ресторанов, кейтеринг, обслуживание напитками (КВЭД 56.10, 56.21, 56.30);

демонстрация кинофильмов, функционирование аттракционов, организация выставок, театральная деятельность, функционирование театральных и концертных залов, библиотек и архивов, музеев (КВЭД 82.30, 90.01, 90.02, 90.04, 91.01, 91.02, 93.21);

деятельность спортивных клубов, фитнес-центров и спортивных сооружений (КВЭД 93.11, 93.12, 93.13).

Также помощь в размере 8 тыс. грн смогут получить физические лица-предприниматели, у которых основной КВЭД соответствует вышеуказанным.