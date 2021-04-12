Хто отримає «карантинні» 8 тисяч гривень?

Українським підприємцям передбачена компенсація у зв'язку з карантином, фото: «Голос України»

https://racurs.ua/ua/n153125-hto-otrymaie-karantynni-8-tysyach-gryven.html

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Кабмін на виконання закону № 1358-IX «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прийняв постанову № 329 від 7 квітня 2021 року, котра визначає, хто саме зможе отримати компенсацію у зв’язку з карантином.

Для отримання компенсації необхідно подати заяву через Єдиний державний вебпортал електронних послуг протягом 30 днів з моменту впровадження додаткових карантинних обмежень.

У заяві на отримання виплат необхідно буде вказати:

ПІБ;

дату народження;

ідентифікаційний номер;

адресу реєстрації;

IBAN банківського рахунку заявника;

підтвердження відповідності заявника вимогам закону (наприклад виписка ФОП);

згоду на обробку персональних даних.

При цьому право на отримання допомоги в розмірі 8 тис. грн мають співробітники суб'єкта підприємництва, у якого основним видом економічної діяльності є:

роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів (КВЕД 45.32);

інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (КВЕД 47.19);

роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах комп’ютерною технікою, побутовими та звуковідтворюючими приладами (КВЕД 47.41, 47.43, 47.54);

роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах килимами, текстилем, меблями, будматеріалами, книгами, спортивним інвентарем, іграшками, аудіо- та відеозаписами, одягом і взуттям, квітами, годинниками, ювелірними прикрасами, іншими новими і б/в товарами (КВЕД 47.51, 47.52, 47.53, 47.59, 47.61, 47.63, 47.64, 47.65, 47.71, 47.72, 47.76);

роздрібна торгівля одягом, взуттям, текстильними та іншими товарами на лотках і ринках, а також торгівля поза магазинами (КВЕД 47.82, 47.89, 47.99);

діяльність ресторанів, кейтеринг, обслуговування напоями (КВЕД 56.10, 56.21, 56.30);

демонстрація кінофільмів, функціонування атракціонів, організація виставок, театральна діяльність, функціонування театральних і концертних залів, бібліотек і архівів, музеїв (КВЕД 82.30, 90.01, 90.02, 90.04, 91.01, 91.02, 93.21);

діяльність спортивних клубів, фітнес-центрів і спортивних споруд (КВЕД 93.11, 93.12, 93.13).

Також допомогу в розмірі 8 тис. грн зможуть отримати фізичні особи-підприємці, у яких основний КВЕД відповідає вищевказаним.