“Антарктичний” вибух приніс в Австралію перші снігопади

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Снігопади та ожеледицю приніс в Австралію холодний фронт, який охопив Тасманію, Вікторію та інші південні регіони материка. Мешканці країни 11 квітня пережили найморозніший день у році та перший сніг.

За даними Бюро метеорології Австралії, вчора у Мельбурні було найпрохолодніше, починаючи з 20 жовтня 2020 року, коли температура впала до +8,3°C. Водночас ще 8 квітня у столиці штату Вікторія стовпчики термометрів ще показували +29°C, пише Daily Mail.

Основний тягар «антарктичного вибуху» пережила Тасманія. Мешканці столиці штату міста Хобарта вранці прокинулися з температурою нижче +6°C, також там випав сніг.

У соціальних мережах з’явилися фото і відео з вкритими снігом деревами та автомобілями. Жителів прибережних населених пунктів півдня Австралії попередили про збільшення висоти хвиль до 10 м.

За прогнозами метеорологів, холодна погода в регіоні протримається до кінця тижня.