«Антарктичний» вибух приніс в Австралію перші снігопади (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n153124-antarktychnyy-vybuh-prynis-v-avstraliu-pershi-snigopady-foto-video.htmlРакурс
Снігопади та ожеледицю приніс в Австралію холодний фронт, який охопив Тасманію, Вікторію та інші південні регіони материка. Мешканці країни 11 квітня пережили найморозніший день у році та перший сніг.
За даними Бюро метеорології Австралії, вчора у Мельбурні було найпрохолодніше, починаючи з 20 жовтня 2020 року, коли температура впала до +8,3°C. Водночас ще 8 квітня у столиці штату Вікторія стовпчики термометрів ще показували +29°C, пише Daily Mail.
Основний тягар «антарктичного вибуху» пережила Тасманія. Мешканці столиці штату міста Хобарта вранці прокинулися з температурою нижче +6°C, також там випав сніг.
У соціальних мережах з’явилися фото і відео з вкритими снігом деревами та автомобілями. Жителів прибережних населених пунктів півдня Австралії попередили про збільшення висоти хвиль до 10 м.
За прогнозами метеорологів, холодна погода в регіоні протримається до кінця тижня.