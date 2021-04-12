«Антарктический» взрыв принес в Австралию первые снегопады

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Снегопады и гололед принес в Австралию холодный фронт, который охватил Тасманию, Викторию и другие южные регионы материка. Жители страны 11 апреля пережили самый холодный день в году и первый снег.

По данным Бюро метеорологии Австралии, вчера в Мельбурне был самый прохладный день, начиная с 20 октября 2020 года, когда температура упала до +8,3°C. В свою очередь, еще 8 апреля в столице штата Виктория столбики термометров показывали +29°C, пишет Daily Mail.

Основное бремя «антарктического взрыва» пережила Тасмания. Жители столицы штата города Хобарта утром проснулись с температурой ниже 6 °C, также там выпал снег.

В социальных сетях появились фото и видео с покрытыми снегом деревьями и автомобилями. Жителей прибрежных населенных пунктов юга Австралии предупредили о высоте волн до 10 м.

По прогнозам метеорологов, холодная погода в регионе продержится до конца недели.