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NASA продолжает исследовать Марс, фото:

«Голубые» дюны Марса показало NASA (ФОТО)

12 апр 2021, 13:58
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NASA опубликовало потрясающий снимок с Марса, на котором изображена территория, покрытая «морем» «голубых» песчаных дюн.

Эти песчаные дюны покрывают северную полярную шапку планеты, где температуры могут достигать до -150 ° C, сообщает The Independent.

В NASA отмечают, что песчаные дюны на самом деле занимают территорию размером с Техас, второй по величине штат США, то есть — площадь, которая несколько больше площади Украины.

Однако на самом фотоснимке показана территория шириной примерно в 31 км. Опубликованное фото состоит из нескольких снимков, сделанных с декабря 2002 года по ноябрь 2004 года орбитальным аппаратом Mars Odyssey.


Снимок представляет собой псевдоцветную фотографию — это значит, что на ней цвета представляют различные температуры:

  • синие оттенки — это зоны холода;
  • оттенки желтого и оранжевого — согретые солнечным светом районы.

Напомним, в феврале NASA поделилось уникальными аудиозаписями звуков Марса.


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