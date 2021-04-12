NASA продолжает исследовать Марс, фото:

https://racurs.ua/n153123-golubye-duny-marsa-pokazalo-nasa-foto.html

Ракурс

NASA опубликовало потрясающий снимок с Марса, на котором изображена территория, покрытая «морем» «голубых» песчаных дюн.

Эти песчаные дюны покрывают северную полярную шапку планеты, где температуры могут достигать до -150 ° C, сообщает The Independent.

В NASA отмечают, что песчаные дюны на самом деле занимают территорию размером с Техас, второй по величине штат США, то есть — площадь, которая несколько больше площади Украины.

Однако на самом фотоснимке показана территория шириной примерно в 31 км. Опубликованное фото состоит из нескольких снимков, сделанных с декабря 2002 года по ноябрь 2004 года орбитальным аппаратом Mars Odyssey.

Снимок представляет собой псевдоцветную фотографию — это значит, что на ней цвета представляют различные температуры:

синие оттенки — это зоны холода;

оттенки желтого и оранжевого — согретые солнечным светом районы.

Напомним, в феврале NASA поделилось уникальными аудиозаписями звуков Марса.