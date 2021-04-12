Карантинный компромисс на Пасху предлагает Ляшко

Пасха. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n153122-karantinnyy-kompromiss-na-pashu-predlagaet-lyashko.html

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Карантин в Украине продолжает действовать из-за критической ситуации с коронавирусом. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко считает, что несмотря на это нужно искать компромисс на Пасху и майские праздники.

По его словам, украинцы массово пойдут в храмы, несмотря на карантин. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

Ляшко заявил, что властям и гражданам нужно достичь компромисса на праздники, а традиционные празднования могут пройти онлайн.

Сейчас нам нужно достичь компромисса: у нас действуют ограничения — один человек на определенное количество квадратных метров — и попробуйте кого-то не пустить на Пасху в храм. Вопрос в том, как это правильно все организовать. Поэтому мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году, — сказал главный санитарный врач.



Он добавил, что на майские праздники прогнозируется снижение заболеваемости, но в случае проведения неконтролируемых массовых гуляний, ожидаемый спад обернется увеличением больных коронавирусом. Закрывать храмы на Пасху власть пока не планирует, соответствующий перечень ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.

Напомним, ранее мы сообщали, что как только Прикарпатье вышло из «красной» зоны (его перевели в «желтую» с 10 апреля), как горнолыжный курорт «Буковель» возобновил свою работу.