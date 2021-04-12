Карантинний компроміс на Великдень пропонує Ляшко

Великдень. Фото:Слово і діло.

https://racurs.ua/ua/n153122-karantynnyy-kompromis-na-velykden-proponuie-lyashko.html

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Карантин в Україні продовжує діяти через критичну ситуацію з коронавірусом. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко вважає, що попри це потрібно шукати компроміс на Великдень та травневі свята.

За його словами, українці масово підуть до храмів, попри карантинні обмеження. Про це він заявив в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Ляшко заявив, що владі та громадянам потрібно досягти компромісу на свята, а традиційні святкування можуть пройти онлайн.

Зараз нам потрібно досягти компромісу: у нас діють обмеження — одна людина на певну кількість квадратних метрів — і спробуйте когось не пустити на Великдень до храму. Питання в тому, як це правильно все організувати. Тому ми хочемо, щоби хтось був у храмі, але з дотриманням усіх обмежень, а хтось має залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був минулого року, — сказав головний санітарний лікар.



Він додав, що на травневі свята прогнозується зниження захворюваності, але у разі проведення неконтрольованих масових гулянь, очікуваний спад обернеться збільшенням хворих на коронавірус. Закривати храми на Великдень влада поки не планує, відповідний перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня.

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