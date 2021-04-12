"Розсадник коронавірусу" знову в дії — "Буковель" відновив роботу, скірншот відео

https://racurs.ua/ua/n153114-rozsadnyk-koronavirusu-znovu-v-diyi-bukovel-vidnovyv-robotu-video.html

Ракурс

Щойно Прикарпаття вийшло з «червоної» зони (його перевели у «жовту» з 10 квітня), як гірськолижний курорт «Буковель» відновив сою роботу.

Про це в понеділок, 12 квітня повідомив співвласник туристичного комплексу й учасник довиборчих перегонів на Івано-Франківщині Олександр Шевченко. На своїй сторінці у Facebook він розмістив відеоролик, в якому повідомив, що «Буковель» відновив сезон катання.

Шевченко у своєму відеозверненні зробив двозначний натяк, зазначивши, що «якимсь таємним чином» область перейшла відразу з «червоної» зони до «жовтої», оминувши «помаранчеву». При цьому він черговий раз наголосив, що «тут не живе ніякий вірус».

Нагадаємо, що у розпал епідемії коронавірусу COVID-19 у грудні минулого року Шевченко відкрив сезон зимового відпочинку в «Буковелі», дозволивши роботу максимальної кількості витягів і трас, що привернуло величезну масу туристів.

На курорті майже ніхто не дотримувався карантинних обмежень, що спричинило новий спалах ковіду в Івано-Франківській області. Про це була відповідна заява Міністерства охорони здоровʼя. Однак, курорт продовжував свою роботу аж до 13 березня.

І рівно через місяць Шевченко вже радісно сповістив про відновлення роботи «Буковелю».

До слова, сьогодні ж Шевченко повідомив про те, що домігся в суді визнання протоколу ОВК на довиборах в Раду незаконним.