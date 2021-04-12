Популярна серед українців курортна країна послабила COVID-обмеження

Болгарія. Фото: Istock

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Відпочинок у Болгарії стане можливим для українців уже відсьогодні, з 12 квітня. На території країни пом’якшують карантинні обмеження.

Відтепер у країні дозволили роботу ресторанів, роботу культурних та розважальних закладів. Про це повідомляє Посольство України в Болгарії.

Так, відтепер у країні діятимуть такі послаблення карантину:

дозволяється проведення культурних та розважальних заходів, використовуючи не більше як 30% від потужності приміщення та з дотриманням відстані не менше 1,5 м;

відновлюють роботу ресторани (з використанням не більше як 50% від їхньої потужності);

відновлюється навчання в школах для учнів 1−4 класів;

відновлено проведення практичних іспитів для студентів, аспірантів та докторантів; проведення державних іспитів та захист дипломних робіт;

скасовуються обмеження щодо роботи об'єктів, розташованих у торгових центрах, а також ігрових залів та казино з 16 квітня;

з 29 квітня відновлюють роботу бари, дискотеки та піано-бари (з використанням не більше як 50%від їх потужності).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що громадяни України можуть подорожувати до Болгарії за умови наявності негативного результату ПЛР-тестування до 30 квітня. У довідці про негативний результат ПЛР-тестування мають бути вказані особисті дані, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negative).