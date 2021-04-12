Україна не нападатиме першою — Корнієнко про війну з РФ

https://racurs.ua/ua/n153113-ukrayina-ne-napadatyme-pershou-korniienko-pro-viynu-z-rf.html

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Чи нападатиме Україна першою у військовому протистоянні з Росією, розповів 12 квітня під час погоджувальної ради парламенту перший заступник глави фракції Володимира Зеленського «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Впродовж останніх кількох тижнів ми спостерігаємо просто безпрецедентну навалу з боку Росії: до наших кордонів стягуються війська, триває дуже агресивна риторика. Не те, що не дружня риторика, а така навіть ворожа з боку високопосадовців Російської Федерації… Треба розуміти, що Україна — мирна країна і ми іншого шляху, окрім як політично-дипломатичного вирішення цього конфлікту не бачимо… Україна не нападатиме першою, — заявив нардеп-«слуга».

Він зауважив, що подібну думку озвучує російська пропаганда. Разом з тим, за словами Корнієнка, цивілізований світ продовжує підтримувати Україну.

Світ на боці України. Україна не одна в цій біді. Лише за минулий тиждень були розмови з Великою Британією, в Туреччині був наш президент, була розмова з президентом США Джо Байденом. Світ стає на захист України, — резюмував парламентар.

На думку очільника президентської політсили, Україна зараз має два фронти — один на Сході, інший — війна проти коронавірусу. Водночас, він переконаний, що у цій складній ситуації Верховна Рада повинна працювати.