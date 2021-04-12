Украина не будет нападать первой — Корниенко о войне с РФ

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Будет ли Украина нападать первой в военном противостоянии с Россией, рассказал 12 апреля во время согласительного совета парламента первый заместитель главы фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко.

В течение последних нескольких недель мы наблюдаем просто беспрецедентное нашествие со стороны России: к нашим границам стягиваются войска, идет очень агрессивная риторика. Не то, что не дружественная риторика, а такая даже враждебная со стороны чиновников Российской Федерации… Надо понимать, что Украина — мирная страна и мы другого пути, кроме как политически-дипломатического решения этого конфликта не видим… Украина не будет нападать первой , — заявил нардеп-«слуга».

Он отметил, что подобное мнение озвучивает российская пропаганда. Вместе с тем, по словам Корниенко, цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину.

Мир на стороне Украины. Украина не одна в этой беде. Только за прошлую неделю были разговоры с Великобританией, в Турции был наш президент, был разговор с президентом США Джо Байденом. Мир стает на защиту Украины, — резюмировал парламентарий.

По мнению главы президентской политсилы, Украина сейчас имеет два фронта — один на Востоке, другой — война против коронавируса. В то же время, он убежден, что в этой сложной ситуации Верховная Рада должна продолжать работать.