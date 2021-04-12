Британская киноакадемия назвала победителей 2021 года

Названы победители премии BAFTA-2021, фото: ITC.ua

https://racurs.ua/n153111-britanskaya-kinoakademiya-nazvala-pobediteley-2021-goda.html

Ракурс

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала победителей своей премии 2021 года.

Церемония, которая стала уже 74-й по счету, прошла 11 апреля в онлайн-режиме, сообщает издание Meduza.

Триумфатором премии стал фильм «Земля кочевников», который рассказывает об американцах, потерявших свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынужденных путешествовать по США.

Он получил премии в следующих категориях:

лучшая лента;

лучший режиссер — китаянка Хлоя Чжао стала второй в истории BAFTA женщиной, победившей в этой категории;

лучшая актриса — награду получила исполнительница главной роли в этой ленте Фрэнсис МакДорманд;

лучшая операторская работа — премию получил художник-постановщик ленты Джошуа Джеймс Ричардс.

Франко-американская драма «Отец» получила две премии:

лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс;

лучший адаптированный сценарий.

Лента «Девушка, подающий надежды» также получила две премии:

лучший оригинальный сценарий;

лучший британский фильм.

Лучшими актерами второго плана признаны:

Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»);

Юн Йо-Джон («Минар»).

Лучшим анимационным фильмом стала «Душа» студии Pixar, лучшим иностранным фильмом — датская трагикомедия «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

Организаторы конкурса почтили память недавно умершего мужа королевы Елизаветы II — герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым главой BAFTA (с 1959 по 1966 год).