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Названы победители премии BAFTA-2021, фото: ITC.ua

Британская киноакадемия назвала победителей 2021 года

12 апр 2021, 12:17
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Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала победителей своей премии 2021 года.

Церемония, которая стала уже 74-й по счету, прошла 11 апреля в онлайн-режиме, сообщает издание Meduza.

Триумфатором премии стал фильм «Земля кочевников», который рассказывает об американцах, потерявших свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынужденных путешествовать по США.

Он получил премии в следующих категориях:

  • лучшая лента;
  • лучший режиссер — китаянка Хлоя Чжао стала второй в истории BAFTA женщиной, победившей в этой категории;
  • лучшая актриса — награду получила исполнительница главной роли в этой ленте Фрэнсис МакДорманд;
  • лучшая операторская работа — премию получил художник-постановщик ленты Джошуа Джеймс Ричардс.

Кадр из фильма «Земля кочевников»

Франко-американская драма «Отец» получила две премии:

  • лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс;
  • лучший адаптированный сценарий.
  • Лента «Девушка, подающий надежды» также получила две премии:
  • лучший оригинальный сценарий;
  • лучший британский фильм.

Лучшими актерами второго плана признаны:


  • Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»);
  • Юн Йо-Джон («Минар»).

Лучшим анимационным фильмом стала «Душа» студии Pixar, лучшим иностранным фильмом — датская трагикомедия «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

Организаторы конкурса почтили память недавно умершего мужа королевы Елизаветы II — герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым главой BAFTA (с 1959 по 1966 год).

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