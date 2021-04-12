Британская киноакадемия назвала победителей 2021 года

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Названы победители премии BAFTA-2021, фото: ITC.ua
Британская киноакадемия назвала победителей 2021 годаhttps://racurs.ua/n153111-britanskaya-kinoakademiya-nazvala-pobediteley-2021-goda.htmlРакурс
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала победителей своей премии 2021 года.
Церемония, которая стала уже 74-й по счету, прошла 11 апреля в онлайн-режиме, сообщает издание Meduza.
Триумфатором премии стал фильм «Земля кочевников», который рассказывает об американцах, потерявших свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынужденных путешествовать по США.
Он получил премии в следующих категориях:
- лучшая лента;
- лучший режиссер — китаянка Хлоя Чжао стала второй в истории BAFTA женщиной, победившей в этой категории;
- лучшая актриса — награду получила исполнительница главной роли в этой ленте Фрэнсис МакДорманд;
- лучшая операторская работа — премию получил художник-постановщик ленты Джошуа Джеймс Ричардс.
Франко-американская драма «Отец» получила две премии:
- лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс;
- лучший адаптированный сценарий.
- Лента «Девушка, подающий надежды» также получила две премии:
- лучший оригинальный сценарий;
- лучший британский фильм.
Лучшими актерами второго плана признаны:
- Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»);
- Юн Йо-Джон («Минар»).
Лучшим анимационным фильмом стала «Душа» студии Pixar, лучшим иностранным фильмом — датская трагикомедия «Еще по одной» Томаса Винтерберга.
Организаторы конкурса почтили память недавно умершего мужа королевы Елизаветы II — герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым главой BAFTA (с 1959 по 1966 год).
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