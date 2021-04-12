Тысячи киевлян не носят маски во время локдауна — им влепили штрафы

Маски. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153110-tysyachi-kievlyan-ne-nosyat-maski-vo-vremya-lokdauna-im-vlepili-shtrafy.html

Ракурс

Локдаун в Киеве продолжает действовать, из-за количества новых случаев заболевания в столице действует ограничение на движение общественного транспорта. Теперь киевляне могут воспользоваться транспортом только по спецпропускам.

Во время действия полного локдауна в Киеве оштрафовали почти тысячу человек за отказ от ношения масок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что штрафы получили 976 человек. Также полицейские проверяют наличие у пассажиров общественного транспорта спецпропусков.

За прошедшую неделю правоохранители проверили 3 тыс. 565 объектов, в результате чего составили 160 админпротоколов на юридических лиц по ч. 1 ст. 44−3 Кодекса об административных правонарушениях — нарушение правил карантина, которое предусматривает штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также правоохранители составили 976 постановлений по ч. 2. ст. 44−3 Кодекса об административных правонарушениях — пребывание в общественных местах без масок. За это штрафуют на 10−15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Украине требует ввести мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса в столице и ряде других областей.