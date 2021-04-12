Тисячі киян не носять маски під час локдауну — їм вліпили штрафи

Маска. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153110-tysyachi-kyyan-ne-nosyat-masky-pid-chas-lokdaunu-yim-vlipyly-shtrafy.html

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Локдаун у Києві продовжує діяти, через кількість нових випадків захворювання в столиці діє обмеження руху громадського транспорту. Тепер кияни можуть скористатися транспортом лише за спецперепустками.

Під час повного локдауну в Києві оштрафували майже тисячу людей за неносіння масок. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомляється, що штрафи дістали 976 людей. Також поліцейські перевіряють наявність у пасажирів громадського транспорту спецперепусток.

За минулий тиждень правоохоронці перевірили 3 тис. 565 об'єктів, унаслідок чого склали 160 адмінпротоколів на юридичних осіб за ч. 1 ст. 44−3 Кодексу про адмінправопорушення — порушення правил карантину, що передбачає штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також правоохоронці склали 976 постанов за ч. 2. ст. 44−3 Кодексу про адмінправопорушення — перебування в громадських місцях без масок. За це штрафують на 10−15 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 255 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун в Україні вимагає запровадити мер Києва Віталій Кличко, зважаючи на складну ситуацію з поширенням коронавірусу в столиці та низці інших областей.