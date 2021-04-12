Записати на COVID-щеплення можуть на роботі — пояснення МОЗ

https://racurs.ua/ua/n153109-zapysaty-na-covid-scheplennya-mojut-na-roboti-poyasnennya-moz.html

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Як записатися на вакцинацію від коронавірусу безпосередньо на роботі, пояснило Міністерство охорони здоров’я України. Профільне відомство також нагадало, що нині триває імунізація від COVID-19 медиків, військових на фронті, священнослужителів, літніх людей (80+) та соціальних працівників.

Якщо ви є в переліку — про запис у чергу або ж реєстрацію на щеплення проти COVID-19 (залежно від того, який етап вакцинальної кампанії) подбає ваш роботодавець, — розповіло МОЗ.

Алгоритм запису для роботодавців:

Регіональні координатори з вакцинації поінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації певної цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків охочих вакцинуватися. Керівники закладів формують та передають ці списки регіональному координатору з вакцинації. Керівники закладів готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади. У призначений день і час відбувається імунізація, згідно зі списком.



Окрім цього, у МОЗ нагадали про необхідність взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я).