Довибори в Раду — суд визнав протокол ОВК незаконним

https://racurs.ua/ua/n153108-dovybory-v-radu-sud-vyznav-protokol-ovk-nezakonnym.html

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Один з фаворитів довиборів в Раду на Франківщині, кандидат від партії «За майбутнє" Олександр Шевченко оприлюднив рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду щодо протоколу окружкому про підсумки голосування.

Шевченко на своїй сторінці у Facebook заявив, що Феміда винесла своє рішення, визнавши протокол окружної виборчої комісії в окрузі № 87 (м. Надвірна) незаконним.

За словами кандидата від партії «За майбутнє", ОВК фактично знехтувала частиною голосів виборців, не включивши їх в загальний протокол.

Тепер справа за ЦВК. Саме вона має право скасувати протокол, враховуючи рішення суду, — написав Шевченко.

Нагадаємо, довибори до Верховної Ради в окрузі № 87 на Івано-Франківщині відбулися 28 березня.

Згідно з результатами підрахунку голосів в окрузі № 87, Василь Вірастюк здобув 31,25% голосів виборців, Олександр Шевченко— 29,69% голосів. Розрив між ними складає 750 голосів.

Шевченко заявив, що не планує здаватися й продовжить боротьбу в суді.