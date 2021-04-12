Коронавірус в Україні. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n153107-ekstrena-meddopopomoga-na-piku-navantajennya-moz-pro-vyyizdy-na-covid-vyklyky.html

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Коронавірус в Україні продовжує вирувати — рівень госпіталізацій невпинно зростає. На службу екстреної медичної допомоги зараз чиниться пікове навантаження.

В середньому бригади екстреної медичної допомоги здійснюють майже 17−19 тис. виїздів за добу. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час брифінгу.

Ми минулого тижня мали пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізацій, — заявила Микичак.

Повідомляється, що в деяких регіонах спостерігається зниження навантаження на екстрену службу медичної допомоги. Зокрема, в Івано-Франківській і Закарпатській області. Про це свідчать і показники захворюваності.

Водночас залишається високий рівень виїздів бригад швидкої медичної допомоги в Запорізькій, Одеській та Харківській областях. У столиці навантаження на екстрену меддопомогу дещо зменшилося, заявила заступниця Степанова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні продовжує діяти відповідно до рівня епідеміологічної ситуації в кожному окремому регіоні. Міністерство охорони здоров’я оновило показники регіонів сьогодні, 12 квітня. На межі потрапляння до «червоної» зони опинилися одразу три регіони.