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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: DW

Екстрена меддопопомога на піку навантаження — МОЗ про виїзди на COVID-виклики

12 кві 2021, 11:21
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Коронавірус в Україні продовжує вирувати — рівень госпіталізацій невпинно зростає. На службу екстреної медичної допомоги зараз чиниться пікове навантаження.

В середньому бригади екстреної медичної допомоги здійснюють майже 17−19 тис. виїздів за добу. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час брифінгу.

Ми минулого тижня мали пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізацій, — заявила Микичак.

Повідомляється, що в деяких регіонах спостерігається зниження навантаження на екстрену службу медичної допомоги. Зокрема, в Івано-Франківській і Закарпатській області. Про це свідчать і показники захворюваності.


Водночас залишається високий рівень виїздів бригад швидкої медичної допомоги в Запорізькій, Одеській та Харківській областях. У столиці навантаження на екстрену меддопомогу дещо зменшилося, заявила заступниця Степанова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні продовжує діяти відповідно до рівня епідеміологічної ситуації в кожному окремому регіоні. Міністерство охорони здоров’я оновило показники регіонів сьогодні, 12 квітня. На межі потрапляння до «червоної» зони опинилися одразу три регіони.

Джерело: Ракурс


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