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Ракурс
Скорая. Фото: DW

Экстренная медпомощь на пике нагрузки — Минздрав о выездах на COVID-вызовы

12 апр 2021, 11:21
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Коронавирус в Украине продолжает бушевать — уровень госпитализаций неуклонно растет. На службу экстренной медицинской помощи сейчас оказывается пиковая нагрузка.

В среднем бригады экстренной медицинской помощи осуществляют почти 17−19 тыс. выездов в сутки. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга.

Мы на прошлой неделе наблюдали пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализаций, — заявила Микичак.

Сообщается, что в некоторых регионах наблюдается снижение нагрузки на экстренную службу медицинской помощи. В частности, в Ивано-Франковской и Закарпатской области. Об этом свидетельствуют и показатели заболеваемости.


В то же время высокий уровень выездов бригад скорой медицинской помощи наблюдается в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. В столице нагрузка на экстренную медпомощь несколько уменьшилась, заявила заместитель Степанова.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине продолжает действовать в соответствии с уровнем эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе. Министерство здравоохранения обновило показатели регионов сегодня, 12 апреля. На грани попадания в «красную» зону оказались сразу три региона.

Источник: Ракурс


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