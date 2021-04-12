Скорая. Фото: DW

https://racurs.ua/n153107-ekstrennaya-medpomosch-na-pike-nagruzki-minzdrav-o-vyezdah-na-covid-vyzovy.html

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Коронавирус в Украине продолжает бушевать — уровень госпитализаций неуклонно растет. На службу экстренной медицинской помощи сейчас оказывается пиковая нагрузка.

В среднем бригады экстренной медицинской помощи осуществляют почти 17−19 тыс. выездов в сутки. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга.

Мы на прошлой неделе наблюдали пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализаций, — заявила Микичак.

Сообщается, что в некоторых регионах наблюдается снижение нагрузки на экстренную службу медицинской помощи. В частности, в Ивано-Франковской и Закарпатской области. Об этом свидетельствуют и показатели заболеваемости.

В то же время высокий уровень выездов бригад скорой медицинской помощи наблюдается в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. В столице нагрузка на экстренную медпомощь несколько уменьшилась, заявила заместитель Степанова.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине продолжает действовать в соответствии с уровнем эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе. Министерство здравоохранения обновило показатели регионов сегодня, 12 апреля. На грани попадания в «красную» зону оказались сразу три региона.