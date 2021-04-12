Карантин. Фото: Istock

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Карантин в Украине продолжает действовать в соответствии с уровнем эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе. Министерство здравоохранения обновило показатели регионов сегодня, 12 апреля.

На грани попадания в «красную» зону оказались сразу три региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в «красную» зону эпидемиологической опасности уже скоро могут отнести следующие регионы:

Донецкую область;

Полтавскую область;

Черкасскую область.

В этих регионах превышены сразу два показателя — количество новых случаев заражения коронавирусом и уровень госпитализаций. В Донецкой области коэффициент инфицирования составляет 21% при норме 20%, уровень госпитализаций 73,9 при норме 60. В Полтавской области 20,1% и 81,4 соответственно. В Черкасской области — 22,9% и 92,3.

Также с сегодняшнего дня ослабление карантина будет наблюдаться в Закарпатской области — она отнесена в «желтую» зону карантина.



Сейчас в «красной» зоне находятся 12 областей, а именно Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В «оранжевой зоне» остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Еще три области «желтые» — Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине по состоянию на утро 12 апреля инфицировал 7,8 тыс. человек. Всего с начала вспышки COVID-19 диагностировали у 1,86 млн украинцев.