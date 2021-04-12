Карантин. Фото: IStock

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Карантин в Україні продовжує діяти відповідно до рівня епідеміологічної ситуації в кожному окремому регіоні. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило показники регіонів сьогодні, 12 квітня.

На межі потрапляння до «червоної» зони опинилися одразу три регіони. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки вже скоро можуть віднести такі регіони:

Донецьку область;

Полтавську область;

Черкаську область.

У цих регіонах перевищено одразу два показники — кількість нових випадків зараження коронавірусом та рівень госпіталізацій. У Донецькій області коефіцієнт інфікування становить 21% при нормі 20%, рівень госпіталізацій 73,9 при нормі 60. У Полтавській області 20,1% і 81,4 відповідно. У Черкаській області — 22,9% і 92,3.

Також відсьогодні послаблення карантинних обмежень спостерігатиметься в Закарпатській області — її віднесено до «жовтої» зони карантинних обмежень.





Зараз у «червоній» зоні знаходяться 12 областей, а саме Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У «помаранчевій зоні» залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. Ще три області «жовті» — Закарпатська, Івано-Франківська й Херсонська.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні станом на ранок 12 квітня інфікував 7,8 тис. осіб. Загалом із початку спалаху COVID-19 діагностували в 1,86 млн українців.