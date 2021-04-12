В Киеве фиксируется значительное загрязнение воздуха

https://racurs.ua/n153103-kiev-snova-sredi-gorodov-s-naibolee-zagryaznennym-vozduhom-infografika.html

Ракурс

Киев оказался в пятерке лидеров в рейтинге самых загрязненных крупных городов мира.

Об этом свидетельствуют данные портала IQAir, который в реальном времени отслеживает уровень загрязнения воздуха.

Согласно этим данным, столица Украины с показателем загрязнения 152 балла по состоянию на 10.30 сегодняшнего дня, 12 апреля, находится на четвертом месте в мире.

Лидирует в этом печальном рейтинге столица Непала Катманду (193 баллов).

На втором месте — столица Индии Дели (157 баллов), на третьем — важный экономический центр Индии город Мумбаи (154 балла).

Пятую строчку занимает крупнейший город Южно-Африканской республики Йоганнесбурґ (127 балов).

Нормой считается индекс загрязнения в 50 баллов. Уровень загрязнения, который наблюдается в Киеве, характеризуется как «нездоровый». При таком уровне загрязнения воздуха рекомендуется носить маску и не заниматься физической активностью на улице, а также закрывать окна в помещениях и включать очистители воздуха.

Напомним, американские ученые установили, что даже низкий уровень загрязненного воздуха, в случае длительного влияния на людей, существенно увеличивает количество госпитализированных из-за сердечных и респираторных заболеваний.