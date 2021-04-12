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В Киеве фиксируется значительное загрязнение воздуха
Киев снова среди городов с наиболее загрязненным воздухом (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153103-kiev-snova-sredi-gorodov-s-naibolee-zagryaznennym-vozduhom-infografika.htmlРакурс
Киев оказался в пятерке лидеров в рейтинге самых загрязненных крупных городов мира.
Об этом свидетельствуют данные портала IQAir, который в реальном времени отслеживает уровень загрязнения воздуха.
Согласно этим данным, столица Украины с показателем загрязнения 152 балла по состоянию на 10.30 сегодняшнего дня, 12 апреля, находится на четвертом месте в мире.
Лидирует в этом печальном рейтинге столица Непала Катманду (193 баллов).
На втором месте — столица Индии Дели (157 баллов), на третьем — важный экономический центр Индии город Мумбаи (154 балла).
Пятую строчку занимает крупнейший город Южно-Африканской республики Йоганнесбурґ (127 балов).
Нормой считается индекс загрязнения в 50 баллов. Уровень загрязнения, который наблюдается в Киеве, характеризуется как «нездоровый». При таком уровне загрязнения воздуха рекомендуется носить маску и не заниматься физической активностью на улице, а также закрывать окна в помещениях и включать очистители воздуха.
Напомним, американские ученые установили, что даже низкий уровень загрязненного воздуха, в случае длительного влияния на людей, существенно увеличивает количество госпитализированных из-за сердечных и респираторных заболеваний.
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