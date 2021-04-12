У Києві фіксується значне забруднення повітря

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Київ опинився у п’ятірці лідерів у рейтингу найбільш забруднених великих міст світу.

Про це свідчать дані порталу IQAir, який у реальному часі відстежує рівень забруднення повітря.

Згідно з цими даними, столиця України з показником забруднення 152 бали станом на 10.30 сьогоднішнього дня, 12 квітня, перебуває на четвертій сходинці у світі.

Лідирує у цьому сумному рейтингу столиця Непалу Катманду (193 балів).

На другій сходинці — столиця Індії Делі (157 балів), на третій — важливий економічний центр Індії місто Мумбаї (154 бали).

П’яту сходинку посідає найбільше місто Південно-Африканської республіки Йоганнесбурґ (127 балів).

Нормою вважається індекс забруднення у 50 балів. Рівень забруднення, який спостерігається в Києві, характеризується як «нездоровий». При такому рівні забруднення повітря рекомендується носити маску та не займатися фізичною активністю на вулиці, а також закривати вікна у приміщеннях та вмикати очищувачі повітря.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що навіть низький рівень забрудненого повітря, в разі тривалого впливу на людей, суттєво збільшує кількість госпіталізованих через серцеві та респіраторні захворювання.