Вакцина Pfizer оказалась менее эффективной против одного из распространенных штаммов коронавируса

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n153106-vakcina-pfizer-okazalas-menee-effektivnoy-protiv-odnogo-iz-rasprostranennyh-shtammov-koronavirusa.html

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Вакцина от коронавируса, созданная американской компанией Pfizer, оказалась менее эффективной против распространенного штамма коронавируса — южноафриканского (B1351).

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Израиля — страны, где массовая вакцинация осуществляется с помощью препарата Pfizer, сообщает Deutsche Welle.

В рамках исследования эффективности вакцины против этой мутации ученые из Университета Тель-Авива и крупнейшего в стране общества медицинского страхования Clalit сравнили показатели 400 зараженных невакцинированных пациентов с данным 400 пациентов, зараженных коронавирусом, которым сделали хотя бы одну прививку.

Оказалось, что среди 150 пациентов, которые, несмотря на наличие двух прививок, все же заразились коронавирусом, доля лиц со штаммом B1351 была в восемь раз выше, чем среди непривитых участников исследования.

По словам ученых, это может свидетельствовать, что вакцина BioNTech/Pfizer, которая демонстрирует высокую эффективность против ряда штаммов коронавируса, не оказывает такого же уровня защиты от B1351.

В то же время ученые не проверяли тяжесть течения заболевания у привитых лиц, заразившихся штаммом B1351.

Эти данные подтверждают результаты исследования, опубликованного в феврале производителями вакцин BioNTech/Pfizer, которое свидетельствовало о пониженной эффективность этих препаратов по защите от южноафриканского штамма.

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, когда в Украину прибудет вакцина Pfizer.