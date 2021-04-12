Вакцина Pfizer виявилася менш ефективною проти одного з поширених штамів коронавірусу

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n153106-vakcyna-pfizer-vyyavylasya-mensh-efektyvnou-proty-odnogo-z-poshyrenyh-shtamiv-koronavirusu-ucheni.html

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Вакцина від коронавірусу, створена американською компанією Pfizer, виявилася менш ефективною проти поширеного штаму коронавірусу — південноафриканського (B1351).

Про це свідчать результати дослідження учених з Ізраїлю — країни, де масова вакцинація здійснюється за допомогою препарату Pfizer, повідомляє Deutsche Welle.

В межах дослідження ефективності вакцини проти цієї мутації учені з Університету Тель-Авіва і найбільшого у країні товариства медичного страхування Clalit порівняли показники 400 заражених невакцинованих пацієнтів із даними 400 пацієнтів, заражених коронавірусом, які зробили щонайменше одне щеплення.

Виявилося, що серед 150 пацієнтів, які, попри наявність двох щеплень, все ж заразилися коронавірусом, частка осіб зі штамом B1351 була у вісім разів вищою, ніж серед нещеплених учасників дослідження.

За словами вчених, це може свідчити, що вакцина BioNTech/Pfizer, яка демонструє високу ефективність проти низки штамів коронавірусу, не надає такого ж рівня захисту від B1351.

Водночас учені не перевіряли тяжкість перебігу захворювання у щеплених осіб, які заразилися штамом B1351.

Ці дані підтверджують результати дослідження, опублікованого у лютому виробниками вакцин BioNTech/Pfizer, яке свідчило про знижену ефективність цих препаратів щодо захисту від південноафриканського штаму.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, коли до України прибуде вакцина Pfizer.