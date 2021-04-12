Москва порушила Віденський документ ОБСЄ — МЗС про танки РФ біля кордону

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Росія порушила Віденський документ ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки, відмовившись назвати причину нарощення військової присутності біля кордонів України та на окупованому Донбасі.

Таку офіційну заяву 12 квітня оприлюднило Міністерство закордонних справ.

Російській стороні було направлено запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей впродовж останніх днів. На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію, — зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати додали, що Москва заявила про відсутність ведення діяльності зі стягування армії до кордонів. Також Кремль проігнорував консультації, спрямовані на зниження безпекової напруги.

Делегація РФ бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ. Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України, — зазначили в МЗС.



Київ в черговий раз закликав Росію відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати безпекові положення мінських домовленостей.

Нагадаємо, 7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.