Москва нарушила Венский документ ОБСЕ — МИД о танках РФ у границы

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Ракурс

Россия нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, отказавшись назвать причину наращивания военного присутствия у границ Украины и на оккупированном Донбассе.

Такое официальное заявление 12 апреля обнародовало Министерстве иностранных дел.

Российской стороне был направлен запрос о предоставлении разъяснений о существенном росте военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в течение последних дней. К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию, — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Украинские дипломаты добавили, что Москва заявила об отсутствии ведения деятельности по стягиванию армии к границам. Также Кремль проигнорировал консультации, направленные на снижение напряжения.

Делегация РФ бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ. Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины, — отметили в МИД.



Киев в очередной раз призвал Россию отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения минских договоренностей.

Напомним, 7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.