Довыборы в Раду — суд признал протокол ОИК незаконным

https://racurs.ua/n153108-dovybory-v-radu-sud-priznal-protokol-okrujkoma-nezakonnym.html

Ракурс

Один из фаворитов довыборов в Раду на Франковщине, кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко обнародовал решение Ивано-Франковского окружного административного суда по поводу протокола окружкома об итогах голосования.

Шевченко на своей странице в Facebook заявил, что Фемида вынесла свое решение, признав протокол окружной избирательной комиссии в округе № 87 (Надворная) незаконным.

По словам кандидата от партии «За будущее», ОИК фактически пренебрегла частью голосов избирателей, не включив их в общий протокол.

Теперь дело за ЦИК. Именно она вправе отменить протокол, учитывая решение суда, — отметил Александр Шевченко.

Напомним, довыборы в Верховную Раду в округе № 87 на Ивано-Франковщине состоялись 28 марта.

Согласно результатам подсчета голосов, Василий Вирастюк получил 31,25% голосов избирателей, Александр Шевченко — 29,69% голосов. Разрыв между ними составляет 750 голосов.

Шевченко заявил, что не планирует сдаваться и продолжит борьбу в суде.