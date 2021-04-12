Записать на COVID-вакцинацию могут на работе — объяснение Минздрава

https://racurs.ua/n153109-zapisat-na-covid-vakcinaciu-mogut-na-rabote-obyasnenie-minzdrava.html

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Как записаться на вакцинацию от коронавируса непосредственно на работе, пояснило Министерство здравоохранения Украины. Профильное ведомство также напомнило, что в настоящее время продолжается иммунизация от COVID-19 медиков, военных на фронте, священнослужителей, пожилых людей (80+) и социальных работников.

Если вы в списке — о записи в очередь или регистрацию на прививку против COVID-19 (в зависимости от того, какой этап прививочной кампании) позаботится ваш работодатель, — рассказали в Минздраве.

Алгоритм записи для работодателей:

Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации определенной целевой группы и обратятся с просьбой сформировать списков желающих вакцинироваться. Руководители учреждений формируют и передают эти списки региональному координатору по вакцинации. Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады. В назначенный день и время происходит иммунизация, согласно списку.



Кроме этого, в Минздраве напомнили о необходимости взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).