Британська кіноакадемія назвала переможців 2021 року

Британська кіноакадемія назвала переможців 2021 рокуhttps://racurs.ua/ua/n153111-brytanska-kinoakademiya-nazvala-peremojciv-2021-roku.htmlРакурс
Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) назвала переможців своєї премії 2021 року.
Церемонія, яка стала вже 74-ю за рахунком, відбулася 11 квітня в онлайн-режимі, повідомляє видання Meduza.
Тріумфатором цьогорічної премії став фільм «Земля кочівників», який розповідає про американців, котрі втратили свої домівки під час фінансової кризи 2008 року і були змушені подорожувати по США.
Він здобув премії у таких категоріях:
- найкраща стрічка;
- найкращий режисер — китаянка Хлоя Чжао стала другою в історії BAFTA жінкою, яка перемогла в цій категорії;
- найкраща актриса — нагороду отримала виконавець головної ролі у цій стрічці Френсіс Макдорманд;
- найкраща операторська робота — премію здобув художник-постановник стрічки Джошуа Джеймс Річардс.
Франко-американська драма «Батько» отримала дві премії:
- краща чоловіча роль — Ентоні Хопкінс;
- кращий адаптований сценарій.
Стрічка «Дівчина, що подає надії» також здобула дві премії:
- кращий оригінальний сценарій;
- кращий британський фільм.
Кращими акторами другого плану визнано:
- Деніела Калуя («Іуда і чорний месія»);
- Юн Йо-Джон («Мінар»).
Кращим анімаційним фільмом стала «Душа» студії Pixar, кращим іноземним фільмом — данська трагікомедія «Ще по одній» Томаса Вінтерберга.
Організатори конкурсу вшанували пам’ять нещодавно померлого чоловіка королеви Єлизавети II — герцога Единбурзького принца Філіпа, який був першим головою BAFTA (з 1959 по 1966 рік).