Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Названо переможців премії BAFTA-2021, фото: ITC.ua

Британська кіноакадемія назвала переможців 2021 року

12 кві 2021, 12:17
999

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) назвала переможців своєї премії 2021 року.

Церемонія, яка стала вже 74-ю за рахунком, відбулася 11 квітня в онлайн-режимі, повідомляє видання Meduza.

Тріумфатором цьогорічної премії став фільм «Земля кочівників», який розповідає про американців, котрі втратили свої домівки під час фінансової кризи 2008 року і були змушені подорожувати по США.

Він здобув премії у таких категоріях:

  • найкраща стрічка;
  • найкращий режисер — китаянка Хлоя Чжао стала другою в історії BAFTA жінкою, яка перемогла в цій категорії;
  • найкраща актриса — нагороду отримала виконавець головної ролі у цій стрічці Френсіс Макдорманд;
  • найкраща операторська робота — премію здобув художник-постановник стрічки Джошуа Джеймс Річардс.

Кадр зі стрічки «Земля кочівників»

Франко-американська драма «Батько» отримала дві премії:

  • краща чоловіча роль — Ентоні Хопкінс;
  • кращий адаптований сценарій.

Стрічка «Дівчина, що подає надії» також здобула дві премії:

  • кращий оригінальний сценарій;
  • кращий британський фільм.

Кращими акторами другого плану визнано:


  • Деніела Калуя («Іуда і чорний месія»);
  • Юн Йо-Джон («Мінар»).

Кращим анімаційним фільмом стала «Душа» студії Pixar, кращим іноземним фільмом — данська трагікомедія «Ще по одній» Томаса Вінтерберга.

Організатори конкурсу вшанували пам’ять нещодавно померлого чоловіка королеви Єлизавети II — герцога Единбурзького принца Філіпа, який був першим головою BAFTA (з 1959 по 1966 рік).


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів