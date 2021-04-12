Британська кіноакадемія назвала переможців 2021 року

Названо переможців премії BAFTA-2021, фото: ITC.ua

https://racurs.ua/ua/n153111-brytanska-kinoakademiya-nazvala-peremojciv-2021-roku.html

Ракурс

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) назвала переможців своєї премії 2021 року.

Церемонія, яка стала вже 74-ю за рахунком, відбулася 11 квітня в онлайн-режимі, повідомляє видання Meduza.

Тріумфатором цьогорічної премії став фільм «Земля кочівників», який розповідає про американців, котрі втратили свої домівки під час фінансової кризи 2008 року і були змушені подорожувати по США.

Він здобув премії у таких категоріях:

найкраща стрічка;

найкращий режисер — китаянка Хлоя Чжао стала другою в історії BAFTA жінкою, яка перемогла в цій категорії;

найкраща актриса — нагороду отримала виконавець головної ролі у цій стрічці Френсіс Макдорманд;

найкраща операторська робота — премію здобув художник-постановник стрічки Джошуа Джеймс Річардс.

Франко-американська драма «Батько» отримала дві премії:

краща чоловіча роль — Ентоні Хопкінс;

кращий адаптований сценарій.

Стрічка «Дівчина, що подає надії» також здобула дві премії:

кращий оригінальний сценарій;

кращий британський фільм.

Кращими акторами другого плану визнано:

Деніела Калуя («Іуда і чорний месія»);

Юн Йо-Джон («Мінар»).

Кращим анімаційним фільмом стала «Душа» студії Pixar, кращим іноземним фільмом — данська трагікомедія «Ще по одній» Томаса Вінтерберга.

Організатори конкурсу вшанували пам’ять нещодавно померлого чоловіка королеви Єлизавети II — герцога Единбурзького принца Філіпа, який був першим головою BAFTA (з 1959 по 1966 рік).