Аль Пачино впав на червоній доріжці премії BAFTA. Фото: cinemageek

https://racurs.ua/ua/n133106-padaucha-zirka-al-pachino-perechepyvsya-na-chervoniy-dorijci-foto.html

Ракурс

Аль Пачіно, відомий актор та режисер, спіткнувся та впав на червоній доріжці перед церемонією нагородження британської премії кіно і телевізійного мистецтва BAFTA.

79-річна зірка кримінальної драми Мартіна Скорсезе «Ірландець» впав на очах десятків фанатів і фотографів через те, що не помітив сходинку й перечепився. Проте після падіння він швидко встав і поводив себе неначе нічого не сталося, пише Daily Express.

Разом з актором йшла акторка та його подруга Меітал Дохен. Саме вона разом з охоронцями допомогла Аль Пачіно встати. Після цього інциденту актор упевнено попрямував далі і позував на брендволі. Ніяких травм в результаті падіння він не отримав.

Інцидент стався у London’s Royal Albert Hall. Саме там проходила 73-я церемонія вручення премії Британської кінотелеакадемії BAFTA. Аль Пачіно був номінований на премію в категорії «Кращий актор другого плану» за роль у фільмі «Ірландець». У результаті нагороду він не отримав.

Зазначимо, актор вже не вперше номінований на цю премію. У 1976 році він отримав нагороду BAFTA за фільм «Хрещений батько. Частина друга».

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель спіткнулася, коли піднімалася на сцену Берлінської конференції із торгівлі та цифрової безпеки. Вона впала на коліна, але швидко опанувала себе, підвелася й пройшла до мікрофона.