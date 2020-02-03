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Ракурс
Аль Пачино упал на красной дорожке премии BAFTA. Фото: cinemageek

Падающая звезда: Аль Пачино перецепился на красной дорожке (ФОТО)

3 фев 2020, 17:37
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Аль Пачино, знаменитый актер и режиссер, споткнулся и упал на красной дорожке перед церемонией награждения британской премии кино и телевизионного искусства BAFTA.

79-летняя звезда криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» упал на глазах десятков фанатов и фотографов из-за того, что не заметил ступеньку и споткнулся. Однако после падения он быстро встал и вел себя как ни в чем не бывало, пишет Daily Express.

Аль Пачино упал на красной дорожке премии BAFTA. Фото: Beyazperde

Вместе с актером шла актриса и его подруга Меитал Дохен. Именно она вместе с охранниками помогли Аль Пачино встать. После данного инцидента актер уверенно зашагал дальше и позировал на брендволле. Никаких травм в результате падения он не получил.

Аль Пачино упал на красной дорожке премии BAFTA. Фото: Beyazperde

Инцидент произошел London’s Royal Albert Hall. Именно там проходила 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Аль Пачино был номинирован на премию в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Ирландец». В результате награду он не получил.

Отметим, актер уже не впервые номинирован на данную премию. В 1976 году он получил награду BAFTA за фильм «Крестный отец. Часть вторая».

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, когда поднималась на сцену Берлинской конференции по торговле и цифровой безопасности. Она упала на колени, но быстро взяла себя в руки, поднялась и прошла к микрофону.


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