Популярная среди украинцев курортная страна ослабила COVID-ограничения

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Болгария. Фото: Istock
Популярная среди украинцев курортная страна ослабила COVID-ограниченияhttps://racurs.ua/n153112-populyarnaya-sredi-ukraincev-kurortnaya-strana-oslabila-covid-ogranicheniya.htmlРакурс
Отдых в Болгарии станет возможным для украинцев уже с сегодняшнего дня, с 12 апреля. На территории страны смягчают карантин.
Отныне в стране позволили работу ресторанов, работу культурных и развлекательных заведений. Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии.
Так, отныне в стране будут действовать такие послабления карантина:
- разрешается проведение культурных и развлекательных мероприятий, используя не более 30% от мощности помещения и с соблюдением расстоянии не менее 1,5 м;
- восстанавливают работу рестораны (с использованием не более 50% от их мощности);
- возобновляется учеба в школах для учеников 1−4 классов;
- возобновлено проведение практических экзаменов для студентов, аспирантов и докторантов; проведение государственных экзаменов и защита дипломных работ;
- отменяются ограничения по работе объектов, расположенных в торговых центрах, а также игровых залов и казино с 16 апреля;
- с 29 апреля возобновляют работу бары, дискотеки и пиано-бары (с использованием не более 50% от их мощности).
Напомним, ранее мы сообщали, что граждане Украины могут путешествовать в Болгарию при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования до 30 апреля. В справке об отрицательном результате ПЦР-тестирования должны быть указаны личные данные, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописанный латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negative).
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