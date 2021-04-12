Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Болгария. Фото: Istock

Популярная среди украинцев курортная страна ослабила COVID-ограничения

12 апр 2021, 12:26
999

Отдых в Болгарии станет возможным для украинцев уже с сегодняшнего дня, с 12 апреля. На территории страны смягчают карантин.


Отныне в стране позволили работу ресторанов, работу культурных и развлекательных заведений. Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии.

Так, отныне в стране будут действовать такие послабления карантина:

  • разрешается проведение культурных и развлекательных мероприятий, используя не более 30% от мощности помещения и с соблюдением расстоянии не менее 1,5 м;
  • восстанавливают работу рестораны (с использованием не более 50% от их мощности);
  • возобновляется учеба в школах для учеников 1−4 классов;
  • возобновлено проведение практических экзаменов для студентов, аспирантов и докторантов; проведение государственных экзаменов и защита дипломных работ;
  • отменяются ограничения по работе объектов, расположенных в торговых центрах, а также игровых залов и казино с 16 апреля;
  • с 29 апреля возобновляют работу бары, дискотеки и пиано-бары (с использованием не более 50% от их мощности).

Напомним, ранее мы сообщали, что граждане Украины могут путешествовать в Болгарию при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования до 30 апреля. В справке об отрицательном результате ПЦР-тестирования должны быть указаны личные данные, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописанный латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negative).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров