Популярная среди украинцев курортная страна ослабила COVID-ограничения

Болгария. Фото: Istock

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Отдых в Болгарии станет возможным для украинцев уже с сегодняшнего дня, с 12 апреля. На территории страны смягчают карантин.

Отныне в стране позволили работу ресторанов, работу культурных и развлекательных заведений. Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии.

Так, отныне в стране будут действовать такие послабления карантина:

разрешается проведение культурных и развлекательных мероприятий, используя не более 30% от мощности помещения и с соблюдением расстоянии не менее 1,5 м;

восстанавливают работу рестораны (с использованием не более 50% от их мощности);

возобновляется учеба в школах для учеников 1−4 классов;

возобновлено проведение практических экзаменов для студентов, аспирантов и докторантов; проведение государственных экзаменов и защита дипломных работ;

отменяются ограничения по работе объектов, расположенных в торговых центрах, а также игровых залов и казино с 16 апреля;

с 29 апреля возобновляют работу бары, дискотеки и пиано-бары (с использованием не более 50% от их мощности).

Напомним, ранее мы сообщали, что граждане Украины могут путешествовать в Болгарию при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования до 30 апреля. В справке об отрицательном результате ПЦР-тестирования должны быть указаны личные данные, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописанный латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negative).