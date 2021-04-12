"Рассадник коронавируса" снова в действии — "Буковель" возобновил работу, скриншот видео

https://racurs.ua/n153114-rassadnik-koronavirusa-snova-v-deystvii-bukovel-vozobnovil-rabotu-video.html

Ракурс

Как только Прикарпатье вышло из «красной» зоны (его перевели в «желтую» с 10 апреля), горнолыжный курорт «Буковель» возобновил сою работу.

Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил совладелец туристического комплекса и участник избирательной гонки на Ивано-Франковщине Александр Шевченко. На своей странице в Facebook он разместил видеоролик, в котором сообщил, что «Буковель» возобновил сезон катания.

Шевченко в своем видео-обращении сделал двусмысленный намек, отметив, что «каким-то таинственным образом» область перешла сразу с «красной» зоны в «желтую», минуя «оранжевую». При этом он в очередной раз подчеркнул, что «здесь не живет никакой вирус».

Напомним, что в разгар эпидемии коронавируса COVID-19 в декабре прошлого года Шевченко открыл сезон зимнего отдыха в «Буковеле», позволив работу максимального количества подъемников и трасс, что привлекло огромную массу туристов.

На курорте почти никто не придерживался карантина, что стало причиной новой вспышки ковида в Ивано-Франковской области. Об этом было соответствующее заявление Министерства здравоохранения. Однако, курорт продолжал свою работу до 13 марта. И ровно через месяц Шевченко уже радостно сообщил о возобновлении работы «Буковеля».

К слову, сегодня же Шевченко сообщил о том, что добился в суде признания протокола ОИК на довыборах в Раду незаконным.