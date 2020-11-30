В разгар карантина совладелец «Буковеля» анонсировал сезон отдыха, фото — 20 минут

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На отдых в Карпаты пригласил украинцев в разгар карантина совладелец горнолыжного курорта «Буковель». Александр Шевченко анонсировал сезон зимнего отдыха.

В разгар эпидемии коронавируса COVID-19 Шевченко опубликовал соответствующее видеообращение.

Он прогнозирует открытие сезона с 4 по 6 декабря и заявил о работе максимального количества подъемников и трасс.

Друзья, приезжайте в украинские Карпаты, здесь, как говорится, не живет никакой вирус. Здесь классно, свежий воздух. Одним словом, очень шикарно, — заявил Шевченко.

Он отметил, что в ближайшее время на курорте запустят новый шестиместный подъемник. Также в течение декабря до нового года планируют открыть все лыжные трассы.

Тем временем правительство Германии хочет добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она напомнила о том, что такого решения будет трудно добиться из-за позиции Австрии.

Мы постараемся согласовать с европейскими странами закрытия всех горнолыжных курортов. К сожалению, это не будет легко из-за позиции Австрии мы постараемся это сделать, — заявила Меркель на прошлой неделе во время выступления в Бунденстаге.

Напомним, что в Украине с каждым днем ​​ожидают решения властей по поводу дальнейших карантинных ограничений.