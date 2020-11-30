У розпал карантину співвласник «Буковелю» анонсував сезон відпочинку, фото — 20 хвилин

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Ракурс

На відпочинок у Карпати запросив українців у розпал карантину співвласник гірськолижного курорту «Буковель». Олександр Шевченко анонсував сезон зимового відпочинку.

У розпал епідемії коронавірусу COVID-19 Шевченко опублікував відповідне відеозвернення.

Він прогнозує відкриття сезону з 4 по 6 грудня і заявив про роботу максимальної кількості витягів і трас.

Друзі, приїжджайте в українські Карпати, тут, як кажуть, не живе ніякий вірус. Тут класно, свіже повітря. Одним словом, дуже шикарно, — заявив Шевченко.

Він зазначив, що найближчим часом на курорті запустять новий шестимісний підйомник. Також впродовж грудня до нового року планують відкрити всі лижні траси.

Уряд Німеччини хоче домогтися закриття всіх гірськолижних курортів в Європі через ситуацію з коронавірусом. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона нагадала про те, що такого рішення буде важко домогтися через позицію Австрії.

Ми постараємося узгодити з європейськими країнами закриття всіх гірськолижних курортів. На жаль, це не буде легко через позицію Австрії, але ми постараємося це зробити, — заявила Меркель минулого тижня під час виступу в Бунденстаге.

Нагадаємо, що в Україні з дня на день очікують рішення влади щодо подальших карантинних обмежень.