Віталій Кличко, фото: «Чемпионат»

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Між Віталієм Кличко, мером Києва, та головою уряду Денисом Шмигалем нещодавно виник конфлікт, пов’язаний із закликами очільника столиці запровадити в Україні локдаун, зокрема з обмеженням щодо пересування між регіонами.

Сьогодні, 12 квітня, у відеозверненні Кличко пояснив, чому наполягає на терміновому запровадженні загальнонаціонального локдауну.

Покращення ситуації в якому одному регіоні не означає подолання ситуації загалом, бо відбувається постійна міграція людей, а значить — і міграція вірусу, — наголосив він. — Ми будемо то виходити з «червоної» зони, то потім до неї потрапляти.

Саме тому я і звернувся до Уряду ухвалити рішення про загальнонаціональний локдаун, — додав мер Києва.

Кличко визнав, що ініціатива щодо запровадження загальнонаціонального локдауну є непопулярною.

Але в такій ситуації зі стрімким розповсюдженням вірусу треба усвідомити: ціна популізму може бути надто високою, — переконаний мер Києва.

На підтримку цієї тези Кличко навів слова ізраїльських медиків, які називають локдаун єдиною формою ефективного зменшення передачі коронавірусу між людьми до проведення вакцинації.

Кличко нагадав, що обмеження «червоної» зони у столиці оголошені до 16 квітня і карантин було посилено ще до потрапляння міста до найбільш суворої карантинної зони.

14 квітня відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, яка ухвалить рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень у Києві.

Мер Києва наголосив, що щодня отримує десятки дзвінків із прохання допомогти госпіталізувати чи поховати людей. А також дзвінків із лікарень — десь закінчується кисень, а десь ставлять додаткові ліжка у коридорах.

Нагадаємо, Шмигаль висловлювання Кличка щодо протиепідемічних заходів вважає піаром.