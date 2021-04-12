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Ракурс
Виталий Кличко, фото: «Чемпионат»

Вакцин нет, надо выиграть время — Кличко объяснил, почему за локдаун в Украине (ВИДЕО)

12 апр 2021, 13:11
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Между Виталием Кличко, мэром Киева, и главой правительства Денисом Шмыгалем недавно возник конфликт, связанный с призывами главы столицы ввести в Украине локдаун, в частности с ограничением по передвижению между регионами.

Сегодня, 12 апреля, в видеообращении Кличко объяснил, почему настаивает на срочном введении общенационального локдауна.

Улучшение ситуации в котором одном регионе не означает преодоления ситуации в целом, поскольку происходит постоянная миграция людей, а значит — и миграция вируса, — подчеркнул он. — Мы будем то выходить из «красной» зоны, то потом к ней попадать.

Именно поэтому я и обратился к правительству принять решение об общенациональном локдауне, — добавил мэр Киева.

Кличко признал, что инициатива о введении общенационального локдауна непопулярна.

Но в такой ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой, — убежден мэр Киева.

В поддержку этого тезиса Кличко привел слова израильских медиков, которые называют локдаун единственной формой эффективного уменьшения передачи коронавируса между людьми до проведения вакцинации.

Кличко напомнил, что ограничения «красной» зоны в столице объявлены до 16 апреля и карантин был усилен еще до попадания города в наиболее строгую карантинную зону.

14 апреля состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение о дальнейших шагах относительно карантина в Киеве.

Мэр Киева отметил, что ежедневно получает десятки звонков с просьбой помочь госпитализировать или похоронить людей. А также звонков из больниц — где-то заканчивается кислород, а где-то ставят дополнительные кровати в коридорах.


Напомним, Шмыгаль высказывания Кличко относительно противоэпидемических мероприятий считает пиаром.

Источник: Ракурс


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