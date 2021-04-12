Деньги на COVID-вакцины закатали в «золотой асфальт крадивництва» — Порошенко

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Вакцинацию в Украине раскритиковал нардеп Петр Порошенко. По его словам, в прошлом году власти вместо закупки вакцин потратили бюджетные средства на реализацию проекта Владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом экс-президент рассказал во время согласительного совета парламентских фракций 12 апреля.

Повестка дня Верховной Рады внеочередных сессий состоит либо из неактуальных вопросов, или законодательного спама. Шесть фракций поставили подписи под проведением внеочередного заседания о пандемии. Здесь уже есть 122 подписи. Не хватает 28. Ни одной подписи «Слуги народа» нет, — заявил нардеп.

По словам Порошенко, фракции «Голос» и «Батькивщина» поддержали проведение внеочередного заседания Рады, на котором должен подниматься вопрос привлечения к ответственности тех, кто сорвал вакцинацию.

Власть занимает позицию: «Мы власть и мы лучше за вас знаем, как надо». Не знаете… Пообещали, что у нас есть 10−20 млн в меморандуме о намерениях. И это начинать надо с того, что в бюджете предусмотреть средства и выплатить предоплату. Если бы летом прошлого года деньги потратились не на «золотой асфальт крадивництва», а на закупку вакцин — в декабре вакцины уже были, — убежден бывший глава государства.



Порошенко заявил, что на 42-миллионную страну сейчас в Украине есть только более 500 тыс. доз вакцин.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине по состоянию на утро 12 апреля инфицировал 7,8 тыс. человек. Всего с начала вспышки COVID-19 диагностировали у 1,86 млн украинцев.