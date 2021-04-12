Гроші на COVID-вакцини закатали в «золотий асфальт крадівництва» - Порошенко

https://racurs.ua/ua/n153118-groshi-na-covid-vakcyny-zakataly-v-zolotyy-asfalt-kradivnyctva-poroshenko.html

Ракурс

Вакцинацію в Україні розкритикував нардеп Петро Порошенко. За його словами, торік влада замість закупівлі вакцин витратила бюджетні кошти на реалізацію проекту Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це екс-президент розповів під час погоджувальної ради парламентських фракцій 12 квітня.

Порядок денний Верховної Ради позачергових сесій складається або з неактуальних питань, або із законодавчого спаму. Шість фракцій поставили підписи під проведенням позачергового засідання щодо пандемії. Тут вже є 122 підписи. Не вистачає 28. Жодного підпису «Слуги народу» немає, — заявив нардеп.

За словами Порошенка, фракції «Голос» і «Батьківщина» підтримали скликання позачергового засідання Ради, на якому має підніматися питання притягнення до відповідальності тих, хто зірвав вакцинацію.

Влада займає позицію: «Ми влада і ми краще вас знаємо, як треба». Не знаєте… Пообіцяли, що у нас є 10−20 млн у меморандумі про наміри. І це починати треба з того, що у бюджеті передбачити кошти і сплатити передоплату. Якби влітку минулого року гроші витратилися не на «золотий асфальт крадівництва», а на закупівлю вакцин — у грудні вакцини уже були б, — переконаний колишній глава держави.



Порошенко заявив, що на 42-мільйонну країну нині в Україні є лише більше 500 тис. вакцин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні станом на ранок 12 квітня інфікував 7,8 тис. осіб. Загалом із початку спалаху COVID-19 діагностували в 1,86 млн українців.