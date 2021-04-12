Разумков розкритикував Мінцифри за спробу дозволити нардепам голосувати вдома (ВІДЕО)

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Додаток для онлайн-голосування у Верховній Раді поза межами законодавства України. Голова парламенту Дмитро Разумков розкритикував Міністерство цифрової трансформації за спробу розробити додаток, що дозволить нардепам голосувати вдома.

Спікер 12 квітня на засіданні погоджувальної ради заявив, що Кабмін мусить працювати в рамках діючого законодавства. Разумков вважає, що Мінцифри повинне допрацьовувати додатки, яких потребує країна, а нардепи зобов’язані наразі працювати в стінах парламенту.

Спікер різко відреагував на наміри Мінцифри спробувати розробити такий додаток.

Щоб поліпшити нашу роботу, треба поліпшити свою і зосередитися на покращенні життя громадян. Виглядає дивно, коли всі зіткнулися з серйозними проблемами… Наприклад, у Києві важко добратися на роботу. А ми що — будемо працювати вдома на дивані? — заявив Разумков.

Він рекомендує уряду концентруватися на власних питаннях, а Мінцифри зробити додаток, який «допоможе громадянам заробляти більше».

Минулого тижня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що народні депутати незабаром зможуть голосувати з телефону, навіть не з’являючись у Верховній Раді.

Чиновник зазначив, що він отримав завдання від президента — розробити додаток для голосування у Верховній Раді та Кабінеті міністрів за допомогою спеціального додатку та з електронного підпису. Утім, законодавство наразі зобов’язує депутата голосувати виключно в залі пленарних засідань.

Утім, ідея голосування-онлайн вже рік літає в парламенті. Торік про таку можливість заявляв перший віце-спікер Руслан Стефанчук.