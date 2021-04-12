Разумков раскритиковал Минцифры за попытку разрешить нардепам голосовать дома

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Приложение для онлайн-голосования в Верховной Раде находится за пределами законодательства Украины. Председатель парламента Дмитрий Разумков раскритиковал Министерство цифровой трансформации за попытку разработать приложение, разрешающее нардепам голосовать дома.

Спикер 12 апреля на заседании согласительного совета заявил, что Кабмин должен работать в рамках действующего законодательства. Разумков считает, что Минцифры должно дорабатывать приложения, «в которых нуждается страна», а нардепы обязаны работать в стенах парламента.

Спикер резко отреагировал на намерения Минцифры попробовать разработать такое приложение.

Чтобы улучшить нашу работу, надо улучшить свою и сосредоточиться на улучшении жизни граждан. Выглядит странно, когда все столкнулись с серьезными проблемами… Например, в Киеве трудно добраться на работу. А мы что — будем работать дома на диване? — заявил Разумков.

Он рекомендует правительству сконцентрироваться на собственных вопросах, а Минцифры сделать приложение, которое «поможет гражданам зарабатывать больше».

На прошлой неделе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что народные депутаты вскоре смогут голосовать со смартфона, даже не появляясь в Верховной Раде.

Чиновник отметил, что он получил задание от президента — разработать приложение для голосования в Верховной Раде и Кабинете министров с помощью специального приложения и электронной подписи. Впрочем, законодательство пока обязывает депутата голосовать исключительно в зале пленарных заседаний.

Впрочем, идея голосования-онлайн уже год витает в парламенте. В прошлом году о такой возможности заявлял первый вице-спикер Руслан Стефанчук.