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Ракурс
Война с Россией. Фото: Open media

Ударную группировку возле украинских границ увеличивает РФ — контрразведка

12 апр 2021, 12:54
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Война с Россией «в открытую» может стать возможной в ближайшее время. Государство-агрессор стянуло к нашим границам ударную группировку.

В разведке заявляют, что такие действия со стороны России наблюдались в 2014 году. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Сообщается, что в течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается. По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, это связано с наращиванием и активными мерами боевой и оперативной подготовки российских войск у нашей границы.

Подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014—2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против нашего государства.


Напомним, ранее мы сообщали, что у Владимира Зеленского заявили о намерении добиваться проведения «нормандских переговоров» в связи с агрессивным поведением России на Донбассе, гибелью бойцов Вооруженных сил Украины и взиманием военных группировок страны-агрессора к границам.

По словам спикера президента Юлии Мендель, с начала 2021 года российские оккупанты унесли жизни 26 защитников Украины, защищали границы государства в зоне операции Объединенных сил.

Источник: Ракурс


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