Війна з Росією. Фото: Open media

https://racurs.ua/ua/n153115-udarne-ugrupovannya-bilya-ukrayinskyh-kordoniv-naroschuie-rf-kontrrozvidka.html

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Війна з Росією «у відкриту» може стати можливою вже найближчим часом. Держава-агресор стягнула до наших кордонів ударне угруповання.

В розвідці заявляють, що такі дії з боку Росії спостерігалися у 2014 році. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Повідомляється, що протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується. За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, це пов’язано з нарощуванням і активними заходами бойової й оперативної підготовки російських військ біля нашого кордону.

Подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала у 2014−2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти нашої держави.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Володимира Зеленського заявили про намір добиватися проведення «нормандських переговорів» у зв’язку з агресивною поведінкою Росії на Донбасі, загибеллю бійців Збройних сил України та стягуванням військових угруповань країни-агресора до кордонів. За словами спікера президента Юлії Мендель, з початку 2021 року російські окупанти забрали життя 26 захисників України, які захищали кордони держави в зоні операції Об'єднаних сил.