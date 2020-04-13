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Ракурс
Карантин в Раде: Стефанчук пояснил суть законопроекта о виртуальном голосовании, фото — Рада

Закон о виртуальном голосовании предназначен только для карантина — Стефанчук

13 апр 2020, 13:43
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Коронавирус не может отменить принцип непрерывности власти, поэтому Рада должна принять закон, который позволит проводить голосования онлайн на период карантина.

В этом уверен первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который рассказал об особенностях законопроекта.

Первый заместитель Дмитрия Разумкова рассказал, что такой законопроект не может использоваться для голосования за законы, которые находятся в первом или во втором чтении, поскольку он связан исключительно с законодательными актами, которые направлены на борьбу с коронавирусом.

Он имеет срочный характер, только на 60 дней, — рассказал Стефанчук в интервью «Апострофу» и добавил, что Рада уже приняла аналогичный законопроект о деятельности в формате видеоконференций для комитетов.

Первый вице-спикер заявил, что ему известно об опасениях части нардепов, которые считают, что онлайн-голосования могут использовать «для чего-то другого». Стефанчук утверждает, что государство должно иметь законодательный механизм действий на случай, когда «реально мы не сможем собрать в одном помещении 226 человек, а принимать решения для государства будет необходимо».

Перевести в видео-конференции обычное голосования руками, когда есть возможность идентифицировать людей и понять результат их волеизъявления — это не позволит государственной машине остановиться, — заявил Стефанчук.


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