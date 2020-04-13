Карантин у Раді: Стефанчук пояснив суть законопроекту про віртуальне голосування, фото — Рада

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Коронавірус не може скасувати принцип неперервності влади, тому Рада мусить ухвалити закон, який дозволить проводити голосування онлайн на період карантину.

У цьому впевнений перший віце-спікер Руслан Стефанчук, який розповів про особливості законопроекту.

Заступник Дмитра Разумкова розповів, що такий законопроект не може використовуватись для голосувань законів, які знаходяться в першому чи в другому читанні, оскільки він пов’язаний виключно з законодавчими актами, які спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

Він носить строковий характер, тільки на 60 днів, — розповів Стефанчук в інтерв’ю «Апострофу» і додав, що Рада вже ухвалила аналогічний законопроект про діяльність у форматі відеоконференцій для комітетів.

Перший віце-спікер заявив, що йому відомо про побоювання частини нардепів, які вважають, що онлайн-голосування можуть використати «для чогось іншого». Стефанчук переконує, що держава повинна мати законодавчий механізм дії на випадок, коли «реально ми не зможемо зібрати в одному приміщенні 226 чоловік, а приймати рішення для держави буде необхідно».